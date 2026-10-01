De astăzi, consumatorii plătesc mai mult pentru gaze și energie termică

Noul tarif pentru gazele naturale este cu 5,84 lei mai mare decât cel de 20,30 lei pentru un metru cub, aplicat din 1 septembrie. Pentru consumatorii noncasnici, tariful fără TVA este de 19,62 lei pentru un metru cub livrat prin rețelele de înaltă presiune și de 20,69 lei prin cele de medie presiune.

Majorarea a fost justificată prin necesitatea evitării unor pierderi financiare semnificative pentru furnizor. Potrivit Energocom, menținerea tarifului precedent ar fi generat devieri tarifare care ulterior ar fi trebuit recuperate de la consumatori, ceea ce ar fi putut duce la majorări mai mari.

Din 1 octombrie cresc și tarifele pentru energia termică. La Chișinău, tariful fără TVA a fost majorat de la 2 020 la 3 277 de lei pentru o gigacalorie, ceea ce reprezintă o creștere de circa 62%. La Bălți, tariful a crescut de la 2 201 la 3 374 de lei, cu circa 53%.