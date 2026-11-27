Atacurile hibride pot lua forma unor operaţiuni militare, economice, de informaţii şi propagandă, iar statele adverse îşi ascund adesea implicarea. Poate fi vorba, de asemenea, de atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare menite să influenţeze opinia publică, iar toate acestea au fost până acum o problemă naţională în cadrul UE şi NATO, a declarat Neculăescu pentru publicaţia germană, notează Agerpres, citată de Digi24.ro.

„Avem nevoie cel puţin de o imagine comună a situaţiei şi trebuie să căutăm conexiuni în mod sistematic. Sunt aceiaşi actori în spatele atacurilor din Germania, Estonia sau România?” a mai spus ministrul român de externe.

Dan Neculăescu a menţionat cele două viziuni existente în prezent. Astfel, există aliaţi care susţin abordarea de a face din apărare o sarcină operaţională pentru NATO, în timp ce alţii o resping deoarece văd în ea riscul unei escaladări în relaţia cu Rusia.

Şeful diplomaţiei române a acuzat Rusia că urmăreşte controlul exclusiv asupra Mării Negre.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să fie acolo. Totuşi, suntem acolo: România, Bulgaria, Turcia, Ucraina şi alte ţări. Avem dreptul să ne apărăm, dar şi dreptul la pace”, a subliniat el, remarcând, în acelaşi timp, că Marea Neagră devine un punct slab în securitatea europeană.

„În nicio altă parte a Europei nu mai întâlnim atât de multe incidente pe care le atribuim Rusiei: atacuri cu drone, mine maritime, atacuri asupra navelor comerciale”, a exemplificat Dan Neculăescu.

Navele comerciale din apropierea coastei României au fost atacate de mai multe ori în ultima perioadă de presupuse drone ruseşti. În unele cazuri au existat morţi sau răniţi în aceste atacuri, precum şi nave care s-au scufundat, aminteşte dpa, care menţionează, de asemenea, răspunsul NATO, care şi-a intensificat patrulele aeriene şi maritime.