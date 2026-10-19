De ce survolează tot mai multe drone spațiul aerian al Republicii Moldova. Explicațiile deputatului Lilian Carp

Unele drone încearcă să evite apărarea antiaeriană a Ucrainei și, pentru a face acest lucru, ajung să survoleze spațiul aerian al statelor vecine, inclusiv al Republicii Moldova, României și Poloniei. Ulterior, unele dintre ele revin în spațiul aerian al Ucrainei și atacă infrastructura critică. Alte drone sunt bruiate, își pierd legătura cu punctul de comandă de pe teritoriul Federației Ruse și deviază de la traiectoria inițială, continuând să zboare până la epuizarea combustibilului, după care se prăbușesc”, a explicat Lilian Carp.

Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică a menționat că numărul dronelor folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei a crescut semnificativ față de anul 2023.

„Dacă în 2023 erau utilizate câteva zeci de drone pe săptămână, acum sunt folosite câteva sute într-o singură noapte. Au fost zile în care Federația Rusă a lansat până la o mie de drone pentru a ataca infrastructura critică a Ucrainei. Astfel, a crescut semnificativ numărul dronelo utilizate în război”, a declarat Lilian Carp.

Pentru a-și consolida capacitatea de apărare în fața acestor riscuri, Republica Moldova trebuie să dezvolte sisteme defensive capabile să intercepteze dronele de atac.

„Republica Moldova trebuie să-și dezvolte propria industrie, să-și poată construi aceste drone de interceptare a dronelor de atac. Pentru că noi avem nevoie de drone de defensive și nu ofensive”, a menționat Lilian Carp.

Survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone în contextul războiului din Ucraina reprezintă o provocare de securitate pentru autoritățile de la Chișinău, care trebuie să identifice soluții pentru monitorizarea și contracararea acestor aparate de zbor.

În ultimele zile, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat în repetate rânduri de drone, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Pe 16 octombrie, o dronă care a survolat spațiul aerian al țării a căzut și a explodat pe un teren agricol din extravilanul localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, raionul Dondușeni.

Potrivit Poliției, la fața locului a fost identificat un crater, iar în apropiere au fost găsite motorul, rezervorul și mai multe fragmente ale aparatului. Nu au fost raportate victime.

Pe 17 octombrie, o altă dronă a fost depistată în grădina unui locuitor din orașul Otaci, raionul Ocnița. Poliția a precizat că aparatul nu avea încărcătură explozivă și că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Proveniența dronei și circumstanțele în care aceasta a căzut sunt investigate.