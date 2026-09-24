De frica Moscovei? PCRM și PSRM au susținut un proiect prin care România oferă Republicii Moldova peste 1 miliard de lei, dar au refuzat să-l voteze

Potrivit reprezentanților legislativului, acordul a fost elaborat în contextul interconectării rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), precum și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României.

Noul Acord substituie documentul similar, încheiat în 2022 între Republica Moldova și România, care reglementa exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră peste râul Prut, între localitățile Ungheni – Ungheni.

Necesitatea încheierii unui nou acord, susțin autorii, a apărut în timpul implementării proiectului inițial de construcție a podului, când au fost identificate noi oportunități de dezvoltare a infrastructurii. Este vorba despre ajustarea modului de realizare a controlului la trecerea frontierei, precum și despre posibilitatea extinderii finanțării preferențiale a proiectului de către Uniunea Europeană. Astfel, a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, sectorul Iași – Ungheni pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni – Chișinău – Odesa pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a terminalului intermodal feroviar Berești.

Potrivit Acordului, Guvernul României va asigura finanțarea construcției podului și a infrastructurii conexe, a punctului de trecere a frontierei de stat amplasat pe teritoriul României, precum și a elementelor de infrastructură prevăzute în Acord, inclusiv a investițiilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro (circa 1,3 miliarde lei). În același timp, Guvernul Republicii Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre culeea podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul are o lungime de 0,5 kilometri, iar valoarea investițiilor necesare este estimată la 5 milioane de euro.

În cadrul examinării inițiativei, comisia parlamentară responsabilă de prezentarea raportului a propus votarea proiectului în două lecturi. Atât socialista Zinaida Greceanîi, cât și comuniștii lui Voronin prezenți în sală au acceptat propunerea.

Totuși, atunci când deputații au trecut la procedura de vot, cei trei membri ai PCRM prezenți la ședință, Andrei Godoroja, Inga Sibova și Vera Cernega, au părăsit sala.

La fel, din 11 membri ai fracțiunii PSRM, doar Adela Răileanu a votat „Pentru”. Cei rămași au preferat să se abțină sau, cum a făcut liderul PSRM Igor Dodon, s-au retras în loja destinată invitaților.