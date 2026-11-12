De la începutul anului, peste 800 de persoane au ajuns la Urgență după ce au fost mușcate de animale

Dintre aceștia, 19 au fost mușcați de rozătoare, iar patru persoane au avut nevoie de spitalizare. Pacienții au fost internați în secțiile de chirurgie oro-maxilo-facială și microchirurgie, pentru tratament și supraveghere medicală.

Medicii avertizează că mușcăturile de animale pot provoca infecții și alte complicații, chiar dacă rănile par superficiale. În funcție de situație, este necesară evaluarea riscului de rabie și administrarea profilaxiei antirabice.

În cazul unei mușcături, rana trebuie spălată imediat și abundent cu apă și săpun, iar persoana afectată trebuie să se adreseze cât mai curând unui medic. Specialiștii recomandă evitarea remediilor improvizate și respectarea indicațiilor medicale privind vaccinarea și profilaxia.