De pe patul de spital, pilotul înjunghiat a povestit ce s-a petrecut în zborul Flydubai. „Știam că aeronava se va prăbuși”

Machchhar se afla pe patul de spital din Abu Dhabi, bandajat la cap și mâini, în timp ce primea oxigen printr-un tub, potrivit imaginilor distribuite pe paginile de socializare ale premierului indian.

Cu lacrimi în ochi i-a spus lui Modi: „Știam că aeronava se prăbușea… căzusem la pământ. Mi-am spus că ușa e chiar acolo, trebuie doar să o deschid. Am reușit să o fac și oamenii au intrat”.

„Bineînțeles că luptam pentru propria mea viață, dar în același timp știam că nu-i voi lăsa pe alții să moară”, a adăugat el, citat de BBC , preluat de hotnews.ro.

Machchhar a fost înjunghiat de copilot, miercuri, într-o presupusă tentativă de a prăbuși avionul Flydubai.

Pilotul indian, lăudat de premierul Modi

Aeronava care avea la bord 174 de persoane a căzut la aproape 4.267 de metri altitudine în mai puțin de 30 de secunde în momentul incidentului.

„Zbor de 17 ani, sunt căpitan de 11 ani. Știam că aeronava se va prăbuși”, a spus pilotul.

Modi l-a lăudat pe căpitan, spunând că „curajul, răbdarea și rapiditatea în luarea deciziilor au salvat viețile atâtor oameni” și că întreaga țară este mândră de el.

„Știu că Dumnezeu m-a salvat”, a spus emoționat Machchhar, originar din statul natal al lui Modi, Gujarat, din vestul țării.

„Un adevărat erou”

El i-a spus prim-ministrului că a recitat o rugăciune pentru Hanuman, o divinitate venerată în mitologia hindusă sub chip de om-maimută, în timpul atacului dramatic.

Machchhar era plin de sânge si pe podea când a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Acest lucru le-a permis pasagerilor și echipajului să îl domine pe copilot și să permită altor doi piloți Flydubai aflați la bord să preia controlul avionului și să aterizeze în siguranță în Tabuk, Arabia Saudită.

Pilotul indian, despre care Netanyahu a spus că este „un adevărat erou”, a fost imediat dus la spital, apoi transferat cu elicopterul la Abu Dhabi, unde se pare că este într-o stare stabilă.