Decizia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle, după ce Casa Albă i-a cerut să-și dea demisia. „Acuzațiile sunt false”

Mesajul ambasadoarei vine în contextul în care Casa Albă a anunțat că i-a solicitat să demisioneze , după ce Wall Street Journal a acuzat-o că i-a cerut unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari făcută cu cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat ca ambasadoare în iulie 2025.

Potrivit ziarului, în schimbul acestui „serviciu”, Guilfoyle i-ar fi oferit donatorului acces la Casa Albă şi la înalţi oficiali din administraţia preşedintelui Donald Trump.

În plus, potrivit WSJ , ambasadoarea americană a dat de înțeles, într-o ceartă pe care a avut-o cu ministrul grec al energiei, în martie, înainte ca Guvernul Ilie Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură în 5 mai, că Statele Unite au fost implicate în asta.

„Aceste acuzații sunt false”

Fără să menționeze explicit la care dintre ele se referă, Kimberly Guilfoyle a respins acuzațiile care o vizează drept „false”.

„Aceste acuzații sunt false și intenționez să îmi apăr cu fermitate numele, reputația și integritatea. Mi-am dedicat viața profesională luptei pentru dreptate, susținerii a ceea ce este corect și apărării valorilor care fac America excepțională. Nu voi permite ca niște acuzații false să definească deceniile mele de serviciu public”, a scris Guilfoyle , marți, într-o postare pe X .

Ambasadoarea a transmis un mesaj de „respect și recunoștință” pentru președintele american Donald Trump și pentru șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, și a spus că a fost „onoarea vieții sale să servească Statele Unite ale Americii”.

Ea a menționat și eforturile făcute pentru a promova Coridorul Vertical de Gaze, despre care liderul PSD, Sorin Grindeanu, susținea că a făcut obiectul unei discuții purtate cu Guilfoyle în 31 martie, alături de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru PSD al energiei Bogdan Ivan, la restaurantul Isoletta din București.

Grindeanu făcea aceste precizări după un articol publicat de G4Media în urma materialului din WSJ.

În calitate oficială, Guilfoyle a fost în aprilie la un eveniment la București, când a promovat ideea ca Statele Unite să vândă României gaze naturale lichefiate care să fie transportate prin Coridorul Vertical, un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care leagă sudul Europei de sud-est și centrul continentului, pe direcția Grecia, Bulgaria, România și mai departe Ungaria, Moldova și Ucraina.

„Pe durata mandatului meu, am contribuit la încheierea unor acorduri istorice pentru extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa, am promovat Coridorul Vertical pentru a reduce dependența Europei de energia rusească, ne-am consolidat parteneriatul în domeniul apărării și securității cu un aliat NATO esențial și am extins oportunitățile pentru companiile și investițiile americane în întreaga regiune”, a adăugat Guilfoyle.

Ce a spus Trump

Președintele american le-a spus reporterilor, marți, că nu i-au plăcut informațiile citite în presă despre Kimberly Guilfoyle.

„S-a dus în Grecia. Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce citeam”, a afirmat Trump, în fața Casei Albe, în timp ce se pregătea să plece într-o vizită în Alaska, potrivit NBC News .

„Nu am vorbit cu ea”, a adăugat el. „Nu mi-a plăcut ce am citit”, a conchis liderul republican al SUA.