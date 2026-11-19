Documentul este esențial pentru trecerea la următoarea etapă a negocierilor și pentru obiectivul Chișinăului de a începe închiderea provizorie a capitolelor în 2027. Decizia aparține însă statelor membre, care urmează să examineze raportul, transmite TVR Moldova.

Documentul, cunoscut drept IBAR (Interim Benchmark Assessment Report), analizează dacă Republica Moldova a îndeplinit criteriile intermediare din două capitole fundamentale ale negocierilor de aderare: Capitolul 23 – Justiție și drepturi fundamentale și Capitolul 24 – Justiție, libertate și securitate. Evaluarea vizează reformele din justiție, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și consolidarea instituțiilor democratice și protejarea drepturilor fundamentale.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, a confirmat pentru TVR Moldova transmiterea raportului și evaluarea pozitivă a reformelor realizate de Chișinău.

„Pot confirma că Executivul european a transmis Consiliului raportul său privind îndeplinirea criteriilor intermediare. Vorbim despre reformele privind statul de drept și instituțiile democratice, iar evaluarea noastră este pozitivă. Acum, Consiliul și statele membre urmează să examineze raportul și să decidă dacă aceste condiții au fost îndeplinite”, a declarat Guillaume Mercier pentru TVR Moldova.

Oficialul european a subliniat și ritmul în care Republica Moldova avansează în procesul de aderare.

„Raportul privind extinderea a arătat foarte clar că Republica Moldova înregistrează progrese importante. De fapt, avansează într-un ritm remarcabil în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este încă un pas important spre aderare și demonstrează, încă o dată, determinarea Republicii Moldova”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Ce urmează după evaluarea Comisiei Europene:

Dosarul intră acum în etapa examinării de către statele membre, în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Discuțiile sunt pregătite la nivelul grupului de lucru pentru extindere, COELA, iar confirmarea îndeplinirii criteriilor intermediare necesită acordul unanim al celor 27 de state membre.

O decizie favorabilă ar permite trecerea la stabilirea criteriilor de închidere pentru capitolele 23 și 24 și ar deschide calea către închiderea provizorie a capitolelor de negociere, în funcție de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru fiecare dintre acestea.

Miza de la Chișinău și foaia de parcurs a Comisiei Europene: primele capitole închise provizoriu în 2027

Republica Moldova urmărește închiderea provizorie a cel puțin 25 de capitole de negociere în 2027. Comisia Europeană a conturat un calendar orientativ care ar permite închiderea a nouă capitole în prima jumătate a anului și a altor 16 până la sfârșitul lui.

Obiectivul rămâne condiționat de continuarea reformelor la Chișinău și de deciziile statelor membre.