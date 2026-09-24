Declarație comună la ONU // R. Moldova, alături de peste 50 de state, cere Rusiei încetarea imediată și necondiționată a războiului în Ucraina

Această declarație a fost citită în cadrul unui briefing de presă susținută înaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU dedicată situației din Ucraina, la care a participat și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

„În cadrul declarației, a fost condamnată escaladarea agresiunii Federației Ruse împotriva civililor și infrastructurii civile din Ucraina, fiind denunțate, totodată, acțiunile care pun în pericol securitatea statelor vecine, inclusiv siguranța maritimă în regiunea Mării Negre”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău.

De asemenea, statele participante și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și angajamentul față de principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statelor. În același sens, țările membre au solicitat Federației Ruse să reia negocierile în vederea unei păci juste și durabile în Ucraina, în conformitate cu dreptul internațional.

Ulterior, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite consacrată situației din Ucraina.