Deficit de cărbune în R. Moldova. Dorin Junghietu explică de ce au scăzut importurile de antracit

Potrivit demnitarului, datele înregistrate de Serviciul Vamal arată o scădere a importurilor de cărbune, față de anul trecut. Potrivit demnitarului, de la 1 ianuarie și până la 18 octombrie, curent, în R. Moldova au fost importate aproximativ 77 mii de tone de cărbune. Aceste cantități reprezintă importuri cu 19% mai puțin decât în anul 2025.

Preponderent, cărbunele a fost procurat din: România, Turcia, Ucraina, Kazahstan, Elveția și Federația Rusă. Cea mai mare cantitate de cărbune procurat, 63 mii de tone, îl reprezintă – antracitul, pentru că acest tip de cărbune arde cel mai bine și are o calitate înaltă.

„Am observant îngrijorări că în ultimele luni importurile de cărbune au scăzut dramatic. Da, este adevărat: în luna iulie au fost importate aproximativ 4,7 mii de tone, în august - aproximativ 1500 de tone, iar în septembrie circa 120-130 de tone de cărbune”, a menționat Dorin Junghietu în urma ședinței Guvernului.

În acest sens, demnitarul a explicat din ce cauză se înregistrează aceste scăderi de volume importate. Potrivit lui, cea mai mare cantitate de cărbune era procurată din Ucraina, dar din cauza războiului, ucrainenii nu mai dețin controlul teritoriilor bogate în cărbune, astfel că importul din țara vecină a scăzut drastic.

„În primul rând piața din R. Moldova nu este o piață reglementată. Ea răspunde la cerere. Importatorii, agenții economici aduc cărbunele pe piață în funcție de cerere. O parte din cărbune este importat, fie pe cale feroviară sau cu barjele prin porturile de la Dunăre sau Marea Neagră. Știm foarte bine că în ultimele luni traficul pe Marea Neagră a fost influențat de atacuri, de situația de război.

Alt factor care influențează disponibilitatea exporturilor este că în această vară Europa a avut secetă hidrologică. O parte din țări au repornit capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de cărbune”, a mai menționat Dorin Junghietu.

În acest sens, ministrul a propus câteva soluții alternative. Potrivit lui, o sursă de import ar fi Polonia, care e și una din cei mai mari producători de energie electrică pe bază de cărbune. Alte surse ar fi Turcia și Serbia, care la fel sunt exportatori de cărbune. „Sunt și alternative precum Australia, Vietnam, sau Canada, dar ele sunt mai costisitoare”, a mai menționat Junghietu.