Deficit de energie electrică în orele de seară. Cetățenii, îndemnați să reducă consumul

Deficitul apare după ce capacitatea intrazilnică alocată pe interconexiunile Ucraina–Republica Moldova și România–Republica Moldova nu a fost suficientă pentru acoperirea integrală a necesarului comercial de energie.

Cel mai mare deficit este prognozat între orele 19:00 și 20:00, când vor rămâne neacoperiți 111 MWh. Între 17:00 și 18:00 deficitul va fi de 4 MWh, între 18:00 și 19:00 – de 59 MWh, iar între 20:00 și 21:00 – de 55 MWh.

Pentru celelalte ore ale zilei a fost rezervată capacitatea necesară pentru acoperirea consumului de energie electrică.

În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia, în special în intervalul de vârf 18:00–23:00. Acolo unde este posibil, autoritățile recomandă amânarea utilizării aparatelor cu un consum ridicat de electricitate și evitarea risipei de energie.