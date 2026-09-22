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Deficit de energie electrică în orele de seară. Cetățenii, îndemnați să reducă consumul

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Deficit de energie electrică în orele de seară. Cetățenii, îndemnați să reducă consumul

Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova va înregistra astăzi un deficit comercial de energie electrică în patru intervale orare, între 17:00 și 21:00. În total, necesarul care nu este acoperit constituie 229 MWh, iar cetățenii sunt îndemnați să reducă, pe cât posibil, consumul în orele de vârf.

Deficitul apare după ce capacitatea intrazilnică alocată pe interconexiunile Ucraina–Republica Moldova și România–Republica Moldova nu a fost suficientă pentru acoperirea integrală a necesarului comercial de energie.

Cel mai mare deficit este prognozat între orele 19:00 și 20:00, când vor rămâne neacoperiți 111 MWh. Între 17:00 și 18:00 deficitul va fi de 4 MWh, între 18:00 și 19:00 – de 59 MWh, iar între 20:00 și 21:00 – de 55 MWh.

Pentru celelalte ore ale zilei a fost rezervată capacitatea necesară pentru acoperirea consumului de energie electrică.

În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia, în special în intervalul de vârf 18:00–23:00. Acolo unde este posibil, autoritățile recomandă amânarea utilizării aparatelor cu un consum ridicat de electricitate și evitarea risipei de energie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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