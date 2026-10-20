Deficit de tineri specialiști și salarii mici. Provocările din învățământ au fost discutate la un forum municipal din Chișinău

Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Valentin Crudu, a declarat că discuțiile vizează și perspective complementare, cum ar fi utilizarea responsabilă a soluțiilor digitale și consolidarea unui ecosistem școlar bazat pe motivație și parteneriat.

Viceprimarul Victor Pruteanu a vorbit despre responsabilitatea autorităților locale și centrale de a reduce volumul de muncă al cadrelor didactice și de a spori atractivitatea meseriei de profesor. El a menționat că problemele sunt abordate în prezent, dar mai rămân multe de făcut în provința salariilor și a condițiilor de muncă.

Deputatul Angela Cutasevici a precizat că orașul Chișinău face parte din Rețeaua Globală UNESCO a Orașelor care Învață, ceea ce oferă posibilitatea de a apropia școala de universități, biblioteci și comunitate. Angela Cutasevici a subliniat că realizarea acestor obiective presupune sprijinirea profesorilor și că măsurile de motivare trebuie să vizeze atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar.

Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Alexandra Barbăneagră, a declarat că educația unește oamenii prin valorile pe care le cultivă, identitatea pe care o formează și capacitatea de a pregăti copiii și tinerii pentru o lume aflată în continuă schimbare. Totodată, aceasta a subliniat că educația presupune găsirea unor răspunsuri noi la nevoile copiilor și tinerilor.

Forumul Municipal al cadrelor didactice a fost organizat de Direcția generală educație, tineret și sport și a reunit cadre didactice și manageriale, specialiști în domeniul educației, formatori, parteneri instituționali și reprezentanți ai comunității educaționale. La începutrul lunii, evenimentul a fost anticipat de o serie de ateliere tematice de formare și schimb de bune practici, desfășurate în instituții de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.