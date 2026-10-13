Deficitul de medici psihiatri, semnalat de Oficiul Avocatului Poporului

Adjunctul avocatului poporului a declarat că deficitul de medici psihiatri persistă și a dat ca exemplu Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Botanica. Potrivit datelor prezentate de Olesea Doronceanu, instituția deservește 20 700 de persoane, iar un medic psihiatru are în evidență 886 de pacienți, situație care îngreunează gestionarea eficientă a riscurilor de violență.

Directorul interimar al Spitalului Clinic de Psihiatrie, Andrei Eșanu, a declarat că, în prezent, nu se acționează în sensul prevenirii și depistării precoce a persoanelor cu tulburări mintale și comportament potențial periculos. Andrei Eșanu a subliniat că Republica Moldova are nevoie de un sistem eficient de gestionare a riscurilor de violență, bazat pe mecanisme formale de comunicare și de transfer al responsabilităților între serviciile medicale, poliție și serviciile sociale.

Vicepreședintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Liliana Grosu, a declarat că este nevoie de un instrument de evaluare a riscului de violență, aplicabil nu doar persoanelor cu probleme de sănătate mintală, ci tuturor adulților. Un alt aspect important, în opinia sa, este monitorizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în societate după externare.

Printre recomandările prezentate în raport se numără crearea unor mecanisme locale de cooperare intersectorială, care să permită identificarea timpurie a situațiilor de risc de violență și intervenția coordonată înainte de escaladarea acestora în sfera penală. De asemenea, se recomandă susținerea extinderii programelor de formare profesională continuă pentru judecători, procurori, personalul din sistemul penitenciar, cu accent pe intersecția dintre dreptul penal, sănătatea mintală și drepturile omului.

Raportul privind evaluarea cadrului normativ și a mecanismelor instituționale de prevenire, identificare și gestionare a violenței în contextul tulburărilor mintale, precum și a măsurilor de protecție a copiilor în situații de risc a fost realizat cu sprijinul UNICEF, în cadrul parteneriatului cu Oficiul Avocatului Poporului.