Deflagrație într-o gospodărie din Leova, în urma unei scurgeri de gaz. O femeie, transportată la spital

Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs într-o construcție auxiliară a gospodăriei, în timp ce femeia prepara mâncarea. Victima ar fi lăsat aragazul deschis, ceea ce ar fi dus la acumularea gazului în încăpere și, ulterior, la producerea deflagrației.

În timpul exploziei au fost deteriorate parțial acoperișul, tavanul, geamurile și ușa. Totodată, femeia a suferit arsuri pe față și mâini și a fost transportată la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.

În acest context, IGSU recomandă verificarea periodică și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor de gaz, aerisirea încăperilor și respectarea normelor de siguranță. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să instaleze detectoare de gaz pentru depistarea timpurie a eventualelor scurgeri și prevenirea incidentelor.