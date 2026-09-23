Delegația Comisiei pentru învățământ a Parlamentului României, în vizită la Chișinău

În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din Parlamentul Republicii Moldova.

Agenda include și o întrevedere cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu România, precum și o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării al R. Moldova. De asemenea, delegația Parlamentului României va vizita Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea Tehnică a Moldovei.