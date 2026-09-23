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Delegația Comisiei pentru învățământ a Parlamentului României, în vizită la Chișinău

Irina Limbas
Delegația Comisiei pentru învățământ a Parlamentului României, în vizită la Chișinău

O delegație a Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României efectuează o vizită la Chișinău, în perioada 23–25 septembrie. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, schimbul de experiență și preluarea bunelor practici în elaborarea legislației în domeniul educației.

În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din Parlamentul Republicii Moldova.

Agenda include și o întrevedere cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu România, precum și o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării al R. Moldova. De asemenea, delegația Parlamentului României va vizita Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea Tehnică a Moldovei.

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