Delegația Parlamentului R. Moldova participă la sesiunea de toamnă a APCE. Ce subiecte vor fi discutate

Potrivit agendei evenimentului, parlamentarii vor discuta mai multe subiecte ce țin de: rolul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în evaluarea impactului inteligenței artificiale asupra viitorului muncii; asigurarea punerii în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauzele referitoare la Federația Rusă, inclusiv plata despăgubirilor; amenințările la adresa Curții Penale Internaționale, precum și intensificarea amenințărilor la adresa pluralismului și independenței mass-mediei.

De asemenea, membrii APCE vor discuta despre politicile privind veteranii în Europa și necesitatea unui sprijin sistemic pentru soldații ucraineni, care au dizabilități în urma ostilităților din Ucraina. Vor fi abordate și perspectivele unei Europe favorabile familiilor și recomandările privind reînnoirea demografică, precum și rolul diasporei și al migranților în consolidarea coeziunii sociale și a angajamentului democratic.

„În cadrul sesiunii vor fi prezentate rapoartele misiunilor de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Kosovo și a alegerilor parlamentare din Armenia. De asemenea, pe agenda reuniunii se află raportul de activitate al Biroului și al Comitetului permanent al APCE și propunerile de simplificare a Regulamentului de procedură al Adunării”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului R. Moldova.

Din delegația națională fac parte: Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului; Ion Groza, șeful delegației naționale la APCE și secretarul Comisiei pentru politică externă; Natalia Davidovici, vicepreședinta Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice; Andrian Cheptonar și Renato Usatîi, vicepreședinții Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică; Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități; precum și Igor Dodon, membrul Comisiei pentru politică externă.

Potrivit sursei, pe agenda de lucru mai este inclusă și o dezbatere de politică generală cu tema: „Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire: accelerarea acțiunilor climatice împreună cu tinerii”, la care vor participa reprezentanți ai tinerilor din Europa.

În cadrul ședințelor plenare vor susține discursuri: Prințul Albert al II-lea de Monaco, Președintele Republicii Portugheze, António José Martins Seguro, și ministrul german al afacerilor externe, Johann Wadephul.

În marja reuniunii va avea loc și ceremonia de decernare a celui de-al 14-lea Premiu „Václav Havel” pentru Drepturile Omului, premiu oferit persoanelor care au contribuții remarcabile în apărarea drepturilor omului în Europa și lume.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) reunește 612 parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Republica Moldova este membră a Consiliului Europei din anul 1995.