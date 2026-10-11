Delegația R. Moldova, implicată într-un accident rutier în județul Vaslui. O femeie a murit, iar printre răniți este și soția ministrului Culturii

Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu, transmite Radio Moldova cu referire la surse guvernamentale.

Accidentul s-a produs pe 10 octombrie, în jurul orei 14.40. Potrivit primelor informații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, mașina a lovit capul de pod în zona trecerii la nivel cu calea ferată. O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie, în vârstă de 34 de ani, a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Iași. Un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost preluați de ambulanțe și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Vaslui.

La locul accidentului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare și ambulanțe.

Reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași au comunicat că sunt în contact permanent cu familiile persoanelor implicate și cu autoritățile române, acordând sprijinul necesar.

Potrivit surselor din Guvern, soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu, a suferit leziuni, însă se află în afara oricărui pericol, în stare satisfăcătoare