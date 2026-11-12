Demisia procurorilor și a judecătorilor nu va mai echivala automat cu picarea vettingului

Curtea a declarat neconstituțională sintagma „indiferent de motivul invocat”. Aceasta prevedea că judecătorii și procurorii care demisionau după expirarea termenului de 20 de zile de la notificarea începerii evaluării erau considerați automat că nu au promovat-o, indiferent de motivele demisiei.

Până la modificarea legii de către Parlament, persoanele aflate în această situație vor putea solicita continuarea evaluării. Astfel, demisia nu va mai determina automat un rezultat negativ. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.

Veronica Dragalin a fost inclusă în procedura de evaluare externă în mai 2024, în calitate de șefă a Procuraturii Anticorupție. După ce și-a anunțat demisia în februarie 2025, Comisia de evaluare a constatat că aceasta echivalează cu nepromovarea vettingului, fără a examina fondul integrității sale etice și financiare. În iulie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei. Dragalin a declarat că își rezervă dreptul de a contesta decizia în instanțele naționale și, dacă va fi necesar, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.