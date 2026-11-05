Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse comunicațiilor militare prin satelit în Ucraina

Un asistent al democraților din Senat a declarat pentru CNN că Comisia pentru Relații Externe a Senatului a emis solicitări de conservare a documentelor referitoare la încetinirea programului Starshield în Ucraina, a relatat rețeaua, citată de Digi24.RO.

Scrisorile au fost trimise și băncilor, porturilor și entităților private implicate în tranzacțiile cu motorină din Rusia. Solicitările vizează păstrarea materialelor în perspectiva anchetelor preconizate ale Congresului. Se preconizează că senatorul democrat Chris Coons va prelua președinția comisiei după ce actuala lideră democrată a acesteia, Jeanne Shaheen, se va retrage.

Restricțiile privind sateliții au perturbat operațiunile cu drone

Restricțiile impuse serviciului Starshield al SpaceX, destinat scopurilor militare, au perturbat misiunile cu drone ale Ucrainei în octombrie, afectând operațiunile de interceptare, recunoașterea și logistica de pe linia frontului.

Surse din cadrul apărării ucrainene au declarat că limitele au apărut peste noapte, pe 14 octombrie, fără avertisment prealabil. Unele terminale și-au pierdut conectivitatea atunci când se deplasau cu o viteză de peste aproximativ 160 de kilometri pe oră, deși unitățile militare au raportat inițial praguri diferite.

Această întrerupere a ridicat întrebări cu privire la cine a autorizat modificările, dacă acestea respectau contractele guvernamentale și cum ar putea Ucraina să protejeze comunicațiile esențiale de alte întreruperi.

Pe 23 octombrie, oficialii ucraineni din domeniul apărării încă înregistrau pierderi de conectivitate la 161 de kilometri pe oră (101 mph), în ciuda afirmațiilor anterioare conform cărora serviciul fusese restabilit.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat ulterior, pe 24 octombrie, că vitezele de funcționare s-au restabilit, conexiunile rămânând stabile la viteze de peste 400 de kilometri pe oră (249 mph). Președintele Volodimir Zelensk a afirmat, de asemenea, că serviciile au revenit la nivelurile de funcționare anterioare, conform unor declarații relatate de Reuters.

Legiuitorii ceruseră deja răspunsuri

Ancheta Congresului a început înainte de alegerile de la jumătatea mandatului și a inclus și republicani. Pe 15 octombrie, nouă senatori din ambele partide au solicitat o anchetă a inspectorului general al Departamentului Apărării cu privire la întreruperile care au afectat utilizatorii ucraineni.

Aceștia au solicitat, de asemenea, păstrarea înregistrărilor comunicațiilor, a documentelor contractuale și a directivelor tehnice care implică Pentagonul, SpaceX și alte agenții relevante.

O scrisoare separată din 23 octombrie, inițiată de reprezentanții democrați Sam Liccardo, Ro Khanna și Jimmy Panetta, a solicitat o anchetă la nivel guvernamental.

Legiuitorii s-au angajat să „examineze cu atenție finanțarea federală acordată afacerilor lui Musk”, inclusiv respectarea obligațiilor contractuale și a măsurilor de protecție împotriva interferențelor politice.

Întrebările lor s-au referit la cine a autorizat restricțiile, cum au fost acestea puse în aplicare și dacă existau vulnerabilități similare și în alte părți, conform scrisorii detaliate pe site-ul lui Liccardo.

Musk a făcut distincția între Starlink-ul comercial și Starshield, afirmând că acesta din urmă este controlat de guvernul SUA. El a acuzat, de asemenea, Ucraina că utilizează terminale comerciale pentru operațiuni ofensive interzise, o acuzație contestată de reprezentanții apărării ucrainene.

Tranzacțiile cu motorină din Rusia, sub lupă

Solicitările legate de motorină vin în urma unui efort bipartizan anterior de a păstra datele privind importurile de combustibil din Rusia. Într-o declarație din 26 octombrie, Comisia pentru Relații Externe a Senatului a publicat cererile parlamentarilor ca băncile, autoritățile portuare și distribuitorii de combustibil să păstreze documentele referitoare la tranzacțiile propuse sau finalizate.

Înregistrările solicitate includeau contracte, facturi, documente de transport, mișcările navelor și plățile. Legiuitorii au avertizat că facilitarea importurilor de motorină din Rusia ridică probleme juridice și de securitate națională, argumentând că veniturile obținute ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Preluarea controlului din ianuarie va extinde supravegherea democrată

Pregătirile vin în urma preluării preconizate de către democrați a ambelor Camere în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului de marți, 3 noiembrie.

Majoritățile pe care le vor deține le vor oferi controlul asupra comisiilor Congresului, permițându-le legiuitorilor să organizeze audieri, să convoace martori, să solicite documente și să emită citații.

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, s-a angajat să inițieze anchete privind presupusele cazuri de corupție din cadrul administrației președintelui Donald Trump. Republicanii vor deține controlul asupra actualului Congres până la începerea noii sesiuni, în ianuarie.

Trump își va păstra dreptul de veto prezidențial, în timp ce un Senat condus de democrați va dobândi o influență mai mare asupra confirmării funcționarilor din administrație, a ambasadorilor și a judecătorilor.