Potrivit documentului, la atribuirea sau schimbarea unei denumiri vor fi luate în considerare istoria locului, tradițiile locale, particularitățile lingvistice și opinia locuitorilor. Înainte de aprobarea unei denumiri, autoritățile vor trebui să organizeze consultări publice și să solicite avizul specialiștilor.

Ce se întâmplă cu denumirile istorice și cele în limbile minorităților?

Denumirea oficială de bază va fi stabilită în limba română. În localitățile și zonele locuite tradițional de minorități naționale, vor putea fi utilizate și denumiri în limbile acestora, în condițiile prevăzute de lege.

Toate denumirile aprobate vor fi incluse într-un registru de stat unic. Denumirile istorice, vechi sau populare vor fi, de asemenea, păstrate în baza de date, dar vor avea statut de denumiri neoficiale.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să creeze o sursă unică de referință pentru denumirile geografice, care să fie utilizată de instituțiile publice, cartografi și alte organizații.

Proiectul nu prevede redenumirea în masă a satelor și orașelor, ci stabilește procedura și criteriile care vor trebui respectate în cazul unor eventuale schimbări de denumiri.

Deocamdată, documentul se află în etapa consultărilor publice.