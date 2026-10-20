Deputat PAS: Bunurile consiliilor raionale vor fi transferate primăriilor, iar angajații își vor păstra locurile de muncă

Potrivit deputatului, bunurile consiliilor raionale vor rămâne în localități, fiind transmise primăriilor care vor prelua responsabilitățile administrative.

Deputatul a explicat faptul că, în urma reorganizării APL de nivelul al doilea, mai multe competențe ale consiliilor raionale vor rămâne în teritoriu, iar bunurile imobile ale acestora vor fi preluate de primăriile localităților de reședință.

„Competențele ce vizează asistența socială și educația au trecut către administrația centrală prin intermediul agențiilor. Domeniul sănătății se subordonează nemijlocit Ministerului Sănătății. Celelalte competențe rămân în teritoriu. Toate bunurile imobile trec către primăriile rezidente. De exemplu, primăria Criuleni va prelua bunurile și o parte din angajații Consiliului raional Criuleni”, a explicat deputatul PAS, Valeriu Carțîn.

Referindu-se la reorganizarea personalului, parlamentarul a menționat că o parte dintre angajații consiliilor raionale vor activa în primăriile care vor prelua responsabilitățile respective, în timp ce anumite servicii vor trece în gestiunea instituțiilor specializate ale statului.

„O primărie care va gestiona 15-20 de mii de locuitori, bineînțeles că va avea și un aparat mai mare de funcționari. Și aici se vor regăsi funcționarii din cadrul fostului consiliu raional. Arhitectul-șef al raionului va trece la ASP și va presta servicii publice, serviciile cadastrale de asemenea se vor regăsi la Agenția Servicii Publice”, a mai spus deputatul.

Valeriu Carțîn a precizat că instituțiile publice din teritoriu, precum școlile de artă, școlile sportive, muzeele și bibliotecile, își vor continua activitatea, iar angajații acestora își vor păstra locurile de muncă, urmând să se schimbe doar angajatorul.

„Toate bunurile, patrimoniul consiliilor raionale rămân pe loc, doar se transferă către primăria rezidentă. Școlile de artă, școlile sportive, muzeele, bibliotecile rămân pe loc, cu tot cu angajați, se schimbă numai angajatorul. În rest, oamenii rămân toți la locurile lor de muncă. Nu trebuie să speculăm și să speriem oamenii”, a mai spus parlamentarul.