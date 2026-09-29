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Deputat PAS: Primăriile care se amalgamează normativ nu vor beneficia de stimulente financiare

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Deputat PAS: Primăriile care se amalgamează normativ nu vor beneficia de stimulente financiare

Primăriile care vor fi comasate prin amalgamare normativă nu vor putea accesa stimulentele financiare prevăzute pentru acest proces. Banii sunt destinați exclusiv comunităților care au decis să se unească voluntar. Declarația aparține deputatului fracțiunii PAS, Tatiana Rotari, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Reforma administrației publice locale – pasul doi: amalgamarea normativă”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit deputatului, primăriile care s-au amalgamat voluntar pot beneficia de finanțări pentru pregătirea procesului și dezvoltarea infrastructurii.

Tatiana Rotari a precizat că procesul de amalgamare normativă este în desfășurare. După finalizarea consultărilor, va fi prezentată forma finală a noii configurații teritoriale.

„Avem peste 500 de primării care au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Suntem în plin proces de consultare a populației și a aleșilor locali în cadrul amalgamării normative. După finalizarea consultărilor, secretarul general al Guvernului va prezenta harta definitivată a amalgamării”, a declarat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate.

Potrivit acesteia, forma finală a reformei administrației publice locale va fi reflectată într-un pachet de acte legislative care urmează să fie examinat de Parlament în sesiunea de toamnă-iarnă.

„Conceptul reformei APL include și aspectul de amalgamare normativă. Din 2023 era clar că va exista și partea normativă a reformei. Secretarul general al Guvernului va prezenta în curând pachetul legislativ care va fi aprobat în Parlament și atunci vom avea mai multe detalii pe partea legislativă”, a precizat Tatiana Rotari.

În ceea ce privește stimulentele financiare, deputatul a menționat că banii sunt destinați exclusiv primăriilor care au adoptat deja decizii de amalgamare voluntară. „Prima etapă include stimulentul financiar destinat pregătirii primăriilor pentru procesul de amalgamare. Ce de-al doilea stimulent este dedicat infrastructurii. Vor fi depuse proiecte din partea primăriilor eligibile. Este vorba doar de cei care au adoptat decizii de amalgamare voluntară. E vorba de proiecte de până la cinci milioane de lei. Cei care nu au intrat în procesul de amalgamare voluntară nu vor putea beneficia de acești bani”, a mai spus parlamentara.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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