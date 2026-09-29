Deputat PAS: Primăriile care se amalgamează normativ nu vor beneficia de stimulente financiare

Tatiana Rotari a precizat că procesul de amalgamare normativă este în desfășurare. După finalizarea consultărilor, va fi prezentată forma finală a noii configurații teritoriale.

„Avem peste 500 de primării care au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Suntem în plin proces de consultare a populației și a aleșilor locali în cadrul amalgamării normative. După finalizarea consultărilor, secretarul general al Guvernului va prezenta harta definitivată a amalgamării”, a declarat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate.

Potrivit acesteia, forma finală a reformei administrației publice locale va fi reflectată într-un pachet de acte legislative care urmează să fie examinat de Parlament în sesiunea de toamnă-iarnă.

„Conceptul reformei APL include și aspectul de amalgamare normativă. Din 2023 era clar că va exista și partea normativă a reformei. Secretarul general al Guvernului va prezenta în curând pachetul legislativ care va fi aprobat în Parlament și atunci vom avea mai multe detalii pe partea legislativă”, a precizat Tatiana Rotari.

În ceea ce privește stimulentele financiare, deputatul a menționat că banii sunt destinați exclusiv primăriilor care au adoptat deja decizii de amalgamare voluntară. „Prima etapă include stimulentul financiar destinat pregătirii primăriilor pentru procesul de amalgamare. Ce de-al doilea stimulent este dedicat infrastructurii. Vor fi depuse proiecte din partea primăriilor eligibile. Este vorba doar de cei care au adoptat decizii de amalgamare voluntară. E vorba de proiecte de până la cinci milioane de lei. Cei care nu au intrat în procesul de amalgamare voluntară nu vor putea beneficia de acești bani”, a mai spus parlamentara.