Deputat român: Amenințările cu drone nu vor dispărea. Republica Moldova trebuie să investească în apărare

Declarația a fost făcută de deputatul român Cristina Prună, într-un interviu acordat pentru Cotidianul.md, în timpul vizitei sale la Chișinău. Parlamentarul a avertizat că amenințările generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu vor dispărea în viitorul apropiat, iar Republica Moldova trebuie să își consolideze capacitatea de a le face față.

„Neutralitatea înseamnă tocmai faptul că trebuie să faci investiții pentru a descuraja eventualele atacuri și pentru a demonstra că nu ești atacabil. De aceea, cred că trebuie să alocați bani pentru apărare”, a declarat Cristina Prună.

Deputatul român a criticat argumentele potrivit cărora statutul de neutralitate ar trebui să împiedice Republica Moldova să investească în armată. În opinia sa, o asemenea abordare ar menține statul vulnerabil în fața amenințărilor militare și hibride.

„Cei care spun că Moldova nu ar trebui să investească în apărare, pe motiv că este un stat neutru, nu vor binele țării și cred că vor să o lase vulnerabilă în fața amenințărilor, atacurilor hibride cu care știu că vă confruntați”, a afirmat parlamentarul.

Cristina Prună a atras atenția asupra numărului tot mai mare de drone care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Potrivit acesteia, achizițiile de echipamente militare sunt procese complexe, care pot dura ani de zile, însă autoritățile trebuie să accelereze investițiile și instruirea militarilor.

„Mai bine începem să facem traininguri, să procurăm echipamente militare care să ne ajute să prevenim și să combatem aceste amenințări continue decât să stăm și să nu facem nimic. Aceasta nu este o opțiune”, a subliniat deputatul.

Totodată, parlamentarul a apreciat progresele Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și securizarea frontierei cu Ucraina, afirmând că statul a devenit nu doar un beneficiar, ci și un furnizor de securitate regională.

„Un lucru care a tot fost repetat la acest seminar NATO este că securitatea Ucrainei înseamnă, de fapt, securitatea Republicii Moldova”, a declarat Cristina Prună.

În cadrul interviului, deputatul român a abordat și problema securității energetice. Aceasta a remarcat că Republica Moldova a reușit să reducă dependența de o singură sursă de aprovizionare cu gaze și energie electrică, dar rămâne vulnerabilă din cauza capacităților interne insuficiente de producție și a fluctuațiilor prețurilor pe piețele internaționale.

În opinia sa, autoritățile trebuie să investească în producerea și stocarea energiei, să diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale și să accelereze proiectele de interconectare cu România, inclusiv liniile electrice Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș.

„Dacă ar fi să dau un sfat, este acela de a exista și investiții în capacități de stocare. Acesta e un lucru pe care România nu l-a făcut la timp și acum suferă”, a explicat Cristina Prună.

Parlamentarul a dat asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova în aprovizionarea cu gaze naturale și energie electrică în sezonul rece, subliniind și importanța asistenței europene pentru reducerea poverii facturilor.

Un alt subiect abordat a fost privatizarea companiilor de stat. Cristina Prună a susținut că experiențele negative din anii 1990 nu trebuie să blocheze reformele, însă orice privatizare trebuie realizată transparent, prin licitații publice sau listări la bursă, astfel încât beneficiile să ajungă la întreaga societate.

„Privatizarea nu trebuie văzută ca un scop în sine. [...] Obiectivul este să atragem investitori privați care să preia aceste companii, care au experiență dovedită în alte țări și care vin aici, creează locuri de muncă, aduc capital străin, creează bunăstare”, a declarat deputatul.

Cristina Prună s-a aflat la Chișinău în perioada 6–7 octombrie, pentru a participa la seminarul Rose-Roth al Adunării Parlamentare a NATO, dedicat rezilienței Republicii Moldova și securității regiunii Mării Negre.