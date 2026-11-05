Deputat ucrainean, despre eventuala Unire a R. Moldova cu România: Aceasta e decizia lor

De asemenea, Valentin Nalyvaichenko a vorbit despre posibilitățile de cooperare trilaterală Kiev-București-Chișinău în domeniul apărării antiaeriene, respectiv despre sprijinul pe care România și Ucraina îl pot acorda Republicii Moldova pentru a se apăra de dronele rusești, scriu jurnaliștii de la Cotidianul.md.

Potrivit lor, declarațiile au fost făcute în marja conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată la București, în perioada 22-23 octombrie 2026, de New Strategy Center, un think tank românesc specializat în securitate și politică externă, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Cotidianul: Atunci când abordăm securitatea regională, avem situația dificilă a Republicii Moldova, care se află într-o zonă gri și nu dispune de capacități de apărare antiaeriană. Consider că, prin dronele pe care le trimite în spațiul aerian al Republicii Moldova, Rusia încearcă, inclusiv ca armă politico-electorală, să-i intimideze pe cetățenii Republicii Moldova. Cum ne putem asigura că Republica Moldova va fi mai bine pregătită pentru astfel de situații, având în vedere că în prezent nu dispune de niciun fel de capacități de apărare împotriva dronelor?

Valentin Nalyvaichenko: Acesta a fost principalul subiect pe care l-am discutat aici, la conferință, cu partenerii mei români. Noi am pus în discuție mai multe abordări. În primul rând, este vorba despre o abordare atât politică, cât și de apărare, respectiv de securitate. Asta înseamnă că atât România, cât și Ucraina suntem dispuse și pregătite să sprijinim Republica Moldova pentru a-i proteja spațiul aerian, suveranitatea, viața politică, instituțiile guvernamentale și, cel mai important, cetățenii de dronele rusești, în condițiile în care știm cum să combatem această amenințare.

În al doilea rând, la nivel profesional, eu și colegii noștri din Statele Unite și România am participat aici, în cadrul conferinței, la o sesiune de lucru foarte specializată. Datorită lui George Scutaru, am discutat la un nivel tehnic foarte aprofundat despre cum putem îmbunătăți interconectarea dintre sistemele noastre și schimbul de date, inclusiv acuratețea și claritatea acestora, astfel încât să putem apăra Republica Moldova, România și, într-o anumită măsură, și Ucraina de amenințările rusești, de drone, de rachete și de alte tipuri de atacuri pe care Rusia le-ar putea desfășura împotriva noastră.

Ideea este să privim Ucraina, Republica Moldova și România ca pe trei parteneri, nu ca pe state sau guverne separate, și să lucrăm împreună într-un ritm susținut, chiar acum, fără să amânăm lucrurile.

Cotidianul: Cât de problematic ar fi dacă, în urma viitoarelor alegeri, Republica Moldova ar avea un Guvern cu orientare pro-rusă?

Valentin Nalyvaichenko: Aceasta este o decizie care aparține cetățenilor Republicii Moldova. Ei trebuie să decidă ce fel de Guvern își doresc. În ceea ce ne privește, înțelegem că existența unei Republici Moldova democratice și europene este în interesul nostru național, al Ucrainei.

Suntem pe cale să începem negocierile de aderare la Uniunea Europeană, la fel și Republica Moldova, și ne bucurăm foarte mult că vom începe aceste negocieri în aceeași perioadă. Cred că pentru noi, și consider că și pentru România, aceasta este cea mai bună direcție.

Cotidianul: Președinta Maia Sandu a vorbit constant în acest an despre Unirea Republicii Moldova cu România ca despre o variantă, mai ales în cazul în care Chișinăul nu primește semnale clare din partea Bruxelles-ului conform cărora aderarea la Uniunea Europeană se va produce într-un termen scurt. Care este opina dumneavoastră față de această abordare a președintei Maia Sandu?

Valentin Nalyvaichenko: Pentru mine este ușor să răspund la această întrebare. Fac parte din Comisia pentru Integrare Europeană a Parlamentului Ucrainei. Cu toții ne dorim să facem parte din aceeași familie europeană, Uniunea Europeană. Totodată, în ceea ce ne privește pe noi, ucrainenii, NATO este, de asemenea, importantă, la fel ca pentru România.

Totodată, cred că, dacă cetățenii Republicii Moldova vor decide să fie cu România în familia europeană, aceasta este alegerea lor.

Lumea se schimbă și s-a schimbat deja dramatic, mai ales în ceea ce ne privește, pe noi, ucrainenii. Dar, în același timp, aș spune că, odată ce suntem în Europa, nu mai contează atât de mult ce fel de frontiere există sau unde sunt trasate acestea. Este mai bine să nu existe frontiere în interiorul Uniunii Europene.

Și dacă Republica Moldova va decide să se unească mai întâi cu România și apoi să adere la Uniunea Europeană sau să adere mai întâi la Uniunea Europeană și apoi să se unească cu România, aceasta este decizia lor.