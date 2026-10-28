Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Denunțarea altor două acorduri încheiate pe platforma CSI, pe agendă

Potrivit unui comunicat al Parlamentului, în lectura a treia, deputații vor examina proiectul de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova și a Legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Pentru lectura a doua sunt incluse proiectele de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, eficientizarea procesului de autorizare a producerii energiei din surse regenerabile și dezvoltarea pieței biocarburanților.

Totodată, deputații vor examina inițiativele legislative privind integrarea străinilor în Republica Moldova, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, precum și ajustarea cadrului normativ la prevederile celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică. Pe agendă se mai regăsesc proiectele referitoare la consolidarea garanțiilor independenței procesuale a procurorului și la modificarea cadrului normativ aferent domeniului sanitar-veterinar.

În prima lectură, va fi examinat proiectul de lege privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane ori degradante.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA), denunțarea a două acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, precum și prelungirea, până la 31 decembrie 2026, a perioadei de aplicare a mecanismului de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase.