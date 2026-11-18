Potrivit unui comunicat al Parlamentului, deputații vor examina în lectura a doua mai multe proiecte de lege. Acestea se referă la eficientizarea mecanismului de cooperare cu statele membre UE în procesul de recuperare a creanțelor, consolidarea cooperării dintre fermieri și crearea condițiilor pentru constituirea organizațiilor și asociațiilor de producători în domeniul agroalimentar.

Pe agendă se mai regăsesc modificarea cadrului legislativ pentru constituirea Cabinetului primarului municipiului Bălți, în condiții similare celor aplicabile primarului general al municipiului Chișinău, actualizarea datelor cadastrale și ajustarea componenței teritoriale a unor zone economice libere și zone ale antreprenorialului liber.

Alte două inițiative legislative prevăd denunțarea unor tratate de cooperare încheiate în cadrul CSI, mecanismele cărora nu au fost puse în aplicare și nu mai sunt relevante în contextul armonizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Este vorba despre denunțarea Acordului cu privire la restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine și retragerea Republicii Moldova din Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, principalelor lor componente, a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele penale.

În prima lectură vor fi examinate proiectele de lege privind participarea Republicii Moldova la Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, prevenirea și combaterea atacurilor împotriva sistemelor informatice, precum și acordarea dreptului Serviciului Vamal de a efectua expertize judiciare, rezultatele cărora vor putea fi folosite ca probe în procesele penale și contravenționale. Pe ordinea de zi se regăsește și proiectul de lege privind autorizarea introducerii în exploatațiile piscicole a speciilor de pești care nu se regăsesc în fauna acvatică locală.

Totodată, Parlamentul urmează să ratifice Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară.

În cadrul ședinței plenare de mâine, deputații vor audia rapoartele anuale de activitate ale Curții de Conturi pentru anii 2024 și 2025 și vor examina proiectul de hotărâre privind desemnarea Ulianei Bădărău în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi.