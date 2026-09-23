Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Opt proiecte cu sigla UE, pe ordinea de zi

În lectura a doua urmează să fie examinate:

proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice;

proiectul privind modificarea Legii cu privire la Curtea Constituțională;

proiectul de lege privind reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice;

proiectele de modificare a cadrului normativ privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și decontare a instrumentelor financiare și privind liberalizarea parțială a reglementării valutare.

În prima lectură, deputații vor examina proiecte care vizează modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din municipiile Chișinău și Bălți, comunitățile de energie, dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile și a pieței biocarburanților.

Pe agenda ședinței plenare se regăsește și proiectul de ratificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic.

De asemenea, Parlamentul urmează să examineze în prima lectură proiecte privind independența Băncii Naționale a Moldovei, reabilitarea victimelor infracțiunilor, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, integrarea străinilor în Republica Moldova, controlul tutunului, dezvoltarea sistemului de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului.