Potrivit unui comunicat al Parlamentului, în cadrul ședințelor, deputații vor examina în prima lectură mai multe inițiative legislative. Printre acestea se numără proiectele de lege cu privire la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2027. De asemenea, pe agenda ședinței se regăsesc proiectele de lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și ajustarea cadrului normativ în domeniul administrației publice locale, în contextul reformei administrativ-teritoriale.

Pe ordinea de zi figurează și inițiativele legislative care vizează reglementarea parcărilor publice, debirocratizarea mediului de afaceri și consolidarea integrității, responsabilității și eficienței profesiei de administrator autorizat. Deputații vor examina și proiectele de lege privind introducerea portofelelor digitale de identitate pentru cetățeni și mediul de afaceri, gestionarea electronică a dosarelor speciale și garanțiile ofițerilor SIS, ajustarea cadrului normativ privind salarizarea angajaților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, exercitarea profesiei de psiholog, aderarea republicii la Protocoalele Convenției din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, precum și reorganizarea Institutului Patrimoniului Cultural prin fuziune cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Alte proiecte de lege au drept scop armonizarea legislației naționale la standardele Uniunii Europene. Acestea vizează legislația vamală, infrastructura națională de date spațiale, reglementarea gazelor fluorurate cu efect de seră, precum și accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea acestora.

Totodată, Parlamentul urmează să examineze ratificarea unor acorduri de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Finanțările sunt destinate modernizării instituțiilor de învățământ profesional tehnic și dezvoltării unui sistem durabil de alimentare cu apă pentru irigații.

Parlamentul se va întruni în ședință joi și vineri, 26–27 noiembrie, începând cu ora 10:00.