Deputatul Ion Chicu propune revocarea lui Igor Grosu din funcția de președinte al Parlamentului

În cadrul unui briefing de presă, Ion Chicu a declarat că proiectul urmează să fie prezentat celorlalți deputați din opoziție pentru semnare, după care va fi înregistrat la Secretariatul Parlamentului și propus spre examinare în ședință plenară.

Ion Chicu acuză majoritatea parlamentară de încălcarea Constituției și a Regulamentului Parlamentului, prin limitarea drepturilor opoziției la inițiativă legislativă și control parlamentar. Deputatul a invocat inclusiv refuzul Biroului permanent, din 4 noiembrie, de a include pe ordinea de zi inițiativa privind suspendarea din funcție a președintei Maia Sandu, susținută de cei 46 de deputați din opoziție.

De asemenea, deputatul a acuzat majoritatea parlamentară că refuză constituirea unor subcomisii de control asupra activității SIS și a executării hotărârilor CEDO și ale Curții Constituționale, care ar trebui conduse de opoziție. Totodată, deputatul a criticat modificările propuse la legislația privind organizarea Parlamentului și statutul deputaților, invocând observațiile Comisiei de la Veneția asupra acestor inițiative.

Totodată, Ion Chicu a anunțat că a semnat o adresare către comisara europeană Marta Kos, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, solicitând intervenția acestora în legătură cu presupusele încălcări ale drepturilor opoziției. Deputatul a invocat raportul Comisiei Europene pentru 2026, care semnalează dialogul insuficient dintre putere și opoziție, și a precizat că îi va înmâna personal adresarea Martei Kos în timpul ședinței programate luni de la ora 14:00, la Parlament.

Contactată de IPN pentru o reacție, consiliera președintelui Parlamentului, Aurica Rusnac-Jardan, a declarat că Ion Chicu pune pe primul plan propriile frustrări, în loc să manifeste responsabilitate față de viitorul țării. Potrivit acesteia, ședința la care a făcut referire deputatul nu este despre nemulțumirile sale personale, ci despre progresele Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană și perspectivele aderării la blocul comunitar.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, președintele legislativului poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, la solicitarea fracțiunii parlamentare care l-a propus sau a cel puțin unei treimi dintre deputații aleși. Decizia de revocare se adoptă prin vot secret, cu susținerea a două treimi din numărul deputaților aleși. Contactați de IPN, reprezentanții Parlamentului au declarat că vor reveni ulterior cu o reacție.