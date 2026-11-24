„Am discutat și despre dezvoltarea relațiilor bilaterale. Avem un potențial important de cooperare în: agricultură, educație, cultură și turism, dar și potențial pentru a deschide o cursă avia directă. Ne dorim ca dialogul bun dintre parlamentele noastre să se transforme în proiecte concrete, care să aducă beneficii cetățenilor ambelor țări”, se menționează într-un mesaj al speakerului Igor Grosu.

Potrivit oficialului de la Chișinău, discuțiile s-au mai axat și pe consolidarea păcii și securității în regiune și în Europa, dar și despre parcursul european al țărilor noastre.

„Republica Moldova și Albania împărtășesc aceeași aspirație - de a deveni membre ale Uniunii Europene. Pentru statele noastre, integrarea europeană înseamnă dezvoltare, siguranță și stabilitate. Am apreciat progresele Albaniei în negocierile de aderare. Țara a deschis toate cele 33 de capitole de negociere, iar patru dintre acestea au fost închise provizoriu”, se mai spune în mesajul lui Igor Grosu.

În acest sens, șeful Legislativului a exprimat interesul autorităților de la Chișinău să învețe din experiența celor albaneze și să consolideze schimbul de bune practici.