Detalii despre nava lovită de drone în drum spre portul Giurgiulești. Urma să fie încărcată cu semințe de floarea soarelui

Potrivit directorului executiv al Asociației Agrocereale, Iurie Rija, nava era goală și urma să ajungă săptămâna viitoare în Portul Internațional Liber Giurgiulești. Nava trebuia să fie încărcată cu aproximativ cinci mii de tone de floarea soarelui și să plece ulterior spre portul Samsun din Turcia. Iurie Rija a mai declarat că nava a fost avariată și că în prezent reparațiile sunt în curs.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost recuperați în siguranță și au fost transportați în portul Varna din Bulgaria.

Cealată navă atacată, Azov Concord, s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lovită de drone. Cinci dintre marinarii aflați la bord au fost salvați, iar 11 sunt dați dispăruți.