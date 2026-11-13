Diabetul poate duce la pierderea vederii. Medicii recomandă controale periodice

Despre riscurile acestei afecțiuni și importanța depistării timpurii au vorbit angajații Institutului de Medicină Urgentă, în cadrul unei acțiuni de screening oftalmologic, organizate cu prilejul Zilei mondiale a diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, transmite IPN.

Directoarea IMU, Diana Manea, a subliniat că prevenirea complicațiilor diabetului presupune cunoașterea factorilor de risc și adoptarea unui stil de viață sănătos. Totodată, persoanele diagnosticate cu diabet trebuie să-și monitorizeze periodic glicemia și să efectueze controale medicale pentru a depista din timp eventualele complicații vasculare, inclusiv cele care afectează vederea.

Șefa Secției oftalmologie a IMU, Veronica Chișca, a declarat că inițiativa urmărește să încurajeze personalul medical să acorde mai multă atenție propriei sănătăți. În cadrul acțiunii, angajații au beneficiat de tomografie în coerență optică, o investigație imagistică modernă, neinvazivă și nedureroasă, care permite examinarea detaliată a structurilor ochiului.

Printre participanții la screening s-a numărat și Ana Dulce, asistentă medicală superioară în Secția traumatologie, diagnosticată cu diabet zaharat în urmă cu cinci ani. Aceasta a menționat că investigațiile sunt importante pentru urmărirea sănătății ochilor și recomandă efectuarea lor cel puțin o dată pe an.

Ion Marin, medic în Secția neurochirurgie, care trăiește cu diabet de aproximativ opt ani, a precizat că menținerea bolii sub control presupune respectarea regimului alimentar și administrarea tratamentului prescris.

La rândul său, Dumitru Mastak, șeful Centrului de Dializă al IMU, a povestit că a aflat despre diagnosticul de diabet în urma unui control medical de rutină. Deși nu se confruntă cu probleme grave de vedere, acesta consideră importante verificările periodice ale retinei și ale vaselor de sânge de la nivelul ochilor.