Diguri și maluri reabilitate în mai multe raioane pentru reducerea riscului de inundații

Cele mai ample lucrări finalizate sunt în raionul Cahul, unde digurile de protecție împotriva inundațiilor ale polderelor nr. 4 și nr. 5 au fost reconstruite pe sectoare de 25,6 și 23,9 kilometri.

În raionul Ștefan Vodă au fost reabilitate mai multe sectoare de dig, inclusiv între Răscăieți și Purcari, Purcari și Olănești, precum și Olănești-Crocmaz. Totodată, au fost reconstruite digurile de la Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, pe 11,5 kilometri, și din satul Corjova, raionul Criuleni, pe cinci kilometri.

Alte lucrări au fost finalizate în comuna Bălăbănești, precum și pentru consolidarea unor sectoare de mal din raionul Criuleni și de la Vadul lui Vodă.

Lucrările continuă în cadrul altor patru proiecte. Pe sectorul Crocmaz-Tudora, din raionul Ștefan Vodă, este reconstruit un dig pe o lungime de cinci kilometri, iar în raionul Cantemir sunt efectuate lucrări la digul polderului nr. 2, pe o lungime de 13 kilometri. Acesta protejează terenurile din Țiganca și Stoianovca împotriva inundațiilor.

Pe sectorul Coșnița-Pârâta, raionul Dubăsari, lucrările de reabilitare a digului se desfășoară pe o lungime de 28,4 kilometri. La Doroțcaia, este consolidat un sector de mal pe o lungime de 150 de metri și reabilitat un sector de dig pe șapte kilometri.

Valoarea totală a celor 16 proiecte depășește 334 de milioane de lei. Lucrările sunt realizate de Ministerul Mediului prin intermediul Administrației Naționale „Apele Moldovei” și sunt finanțate din bugetul de stat.