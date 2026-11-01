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Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu luminile aprinse și ziua

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Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu luminile aprinse și ziua

Conducătorii auto sunt obligați, din 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, să circule cu luminile de întâlnire sau cu luminile speciale pentru circulația pe timp de zi aprinse, inclusiv în timpul zilei.

Potrivit poliției, măsura are drept scop sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și prevenirea accidentelor, în condițiile specifice sezonului rece, transmite IPN.

Oamenii legii le recomandă șoferilor să verifice sistemul de iluminare, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze distanța de siguranță între vehicule atunci când vizibilitatea este redusă.

Neconectarea luminilor de întâlnire sau a luminilor speciale pentru circulația pe timp de zi se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 300 la 450 de lei, potrivit Codului contravențional.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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