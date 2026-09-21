Din 1 octombrie, serviciile cadastrale nu vor mai fi prestate în unele centre multifuncționale ale ASP

Astfel, în centrele multifuncționale ale ASP vor rămâne disponibile ghișeele Cadastrului la Chișinău, în toate cele cinci centre, precum și în Anenii Noi, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Florești, Ialoveni, Leova, Ocnița, Râșcani, Șoldănești, Strășeni și Telenești.

În celelalte localități, serviciile cadastrale vor fi prestate doar la sediile teritoriale ale Cadastrului Bunurilor Imobile. Acestea sunt în Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călărași, Căușeni, Ceadâr-Lunga, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Glodeni, Hâncești, Nisporeni, Orhei, Rezina, Sângerei, Soroca, Ștefan Vodă, Taraclia, Ungheni și Vulcănești.

ASP precizează că din ianuarie 2024 IP „Cadastrul Bunurilor Imobile” funcționează separat. Pentru comoditatea cetățenilor, serviciile cadastrale au continuat să fie prestate în centrele multifuncționale ale ASP, însă acestea vor fi transferate treptat în oficiile proprii ale „Cadastrului”.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela serviciul suport clienți al ASP la numărul 14909 sau pot accesa site-ul Cadastrului.