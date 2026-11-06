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Din 2027 se schimbă condițiile pentru scutirea de impozit la vânzarea locuinței de bază

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Din 2027 se schimbă condițiile pentru scutirea de impozit la vânzarea locuinței de bază

De anul viitor, persoanele care își vând locuința de bază vor putea beneficia de scutirea de impozit pe venit dacă îndeplinesc cel puțin o condiție: dacă au avut domiciliul în locuința respectivă timp de cel puțin trei ani sau dacă locuința este singura lor proprietate imobiliară. Modificările au fost anunțate de ministra finanțelor, Victoria Belous, transmite IPN.

Potrivit ministrei finanțelor, noile prevederi urmăresc eliminarea situațiilor în care proprietarii sunt obligați să achite impozit la vânzarea singurei locuințe, doar pentru că nu au avut domiciliul înregistrat oficial la adresa respectivă.

Victoria Belous a precizat că, în prezent, există cazuri în care persoanele nu pot beneficia de scutirea de impozit pe venit din cauza unor erori legate de înregistrarea domiciliului. Prin urmare, din 2027, pentru scutirea de impozit pe venit la vânzarea proprietății, va fi suficient ca imobilul să figureze drept unica proprietate în Registrul bunurilor imobile sau ca vânzătorul să fi avut domiciliul înregistrat acolo timp de trei ani.

O altă modificare vizează cheltuielile pentru reparații. În cazul vânzărilor pentru care se datorează impozit, proprietarii vor putea deduce cheltuielile pentru reparația locuinței, cu condiția să prezinte facturile și bonurile fiscale care confirmă investițiile.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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