Din 2027 se schimbă condițiile pentru scutirea de impozit la vânzarea locuinței de bază

Potrivit ministrei finanțelor, noile prevederi urmăresc eliminarea situațiilor în care proprietarii sunt obligați să achite impozit la vânzarea singurei locuințe, doar pentru că nu au avut domiciliul înregistrat oficial la adresa respectivă.

Victoria Belous a precizat că, în prezent, există cazuri în care persoanele nu pot beneficia de scutirea de impozit pe venit din cauza unor erori legate de înregistrarea domiciliului. Prin urmare, din 2027, pentru scutirea de impozit pe venit la vânzarea proprietății, va fi suficient ca imobilul să figureze drept unica proprietate în Registrul bunurilor imobile sau ca vânzătorul să fi avut domiciliul înregistrat acolo timp de trei ani.

O altă modificare vizează cheltuielile pentru reparații. În cazul vânzărilor pentru care se datorează impozit, proprietarii vor putea deduce cheltuielile pentru reparația locuinței, cu condiția să prezinte facturile și bonurile fiscale care confirmă investițiile.