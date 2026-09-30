Dinu Plîngău: Prelungirea mandatului lui Vadim Dermenji la „Loteria Națională a Moldovei” este ilegală

Subiectul a fost abordat în contextul investigației realizate de postul de televiziune ONE TV, care a scos la iveală prelungirea mandatului lui Dermenji fără concurs, dar și acordarea unor premii și salarii mari, în ciuda pierderilor pe care compania le-ar camufla. Plîngău susține că legislația impune organizarea unui concurs la expirarea mandatului unui administrator și pune sub semnul întrebării evaluarea pozitivă a activității lui Dermenji de către Agenția Proprietății Publice, în condițiile în care există trei sesizări la Procuratura Generală privind presupuse nereguli la companie, scrie info1.md.

,,În cazul Loteriei Naționale în contextul în care nu oricine, Inspecția Control Finanțe, Ministerul Finanțelor a sesizat de trei ori procuratura referitor la activitatea întreprinderii cu acest manager, cum tu ai evoluat performanțele, mai ales la o companie care este monopolist, deci nu avem altă companie. Este evident, că orice companie care este monopolistă pe o piață, o să aducă venituri oricât de prost nu ar fi managerul și această este problemă în cazul majorității întreprinderilor statului în care managerii spun, dar noi am adus venituri la stat, dar să pui acolo și o taburetcă că o să aducă venituri la stat”, a spus Dinu Plîngău, președintele comisiei de anchetă.

De asemenea, Dinu Plîngău a menționat că membrii Comisiei de anchetă vor verifica modul în care au fost stabilite salariile și premiile acordate conducerii „Loteriei Naționale a Moldovei”.

„Se plătesc cele mai crase indemnizații ca fiind membri în consiliile de administrare și acolo sunt majoritatea președinților sau în comisia de cenzori a acestei întreprinderi sunt de la Agenția Proprietății Publice, funcționari care probabil închid ochii”.

– Veți verifica și modul în care au fost stabilite remunerațiile și premiile conducerii Loteriei Naționale?

-Absolut, absolut, toată evaluarea.

– Inclusiv cele șapte premii acordate în 2025 lui Vadim Dermenji?

-Absolut, am solicitat ordinele de acordare și de justificare a tuturor”, a spus Dinu Plîngău.

Totodată, deputatul a anunțat că audierile pe acest subiect vor avea loc joi. La acestea au fost invitați reprezentanții companiei și cei ai Agenției Proprietății Publice. Subiectul a fost dezbătut în urma investigației ONE TV privind activitatea „Loteriei Naționale a Moldovei”, care a arătat că mandatul lui Dermenji a fost prelungit, pe 20 martie anul acesta, pentru încă cinci ani, fără concurs și fără contracandidați. Decizia a fost luată de Consiliul societății, iar reprezentanții APP au argumentat prelungirea mandatului prin rezultatele financiare și performanțele companiei. Dinu Plîngău susține însă că, potrivit legii, la expirarea mandatului unui director de întreprindere trebuie organizat un concurs.

„Șmecheria juridică pentru aceste lucruri urâte, altfel nu pot să le numesc, este o hotărâre de Guvern care propune un set de modele de acte, inclusiv contracte individuale de muncă, care pot să fie luate ca bază de către APP la încheierea acordului cu administratorii. Într-un contract de ăsta model e scris că la expirarea mandatului, APP-ul, după evaluarea performanței, poate prelungi contractul cu administratorul unei asemenea companii. Anexa din hotărârea de Guvern, cu modelul contractului, contravin legii”, a mai spus Dinu Plîngău.

Potrivit investigației realizate de ONE TV, „Loteria Națională a Moldovei” a bătut toate recordurile la capitolele premii, salarii și pierderi camuflate. Compania deținută de Agenția Proprietății Publice raportează profituri de sute de milioane de lei, iar conducerea și cei care îi evaluează performanța sunt recompensați pe măsură.

În 2025, directorul Vadim Dermenji a primit șapte premii, în valoare de peste 1,2 milioane de lei, deși proiectul SLOT.MD, pe care îl implementează direct societatea pe acțiuni, și compania-fiică a LNM au acumulat pierderi de aproape 24 de milioane de lei în ultimii doi ani. Premiile directorului au fost aprobate de Consiliul de Administrație, ai cărui membri beneficiază, la rândul lor, de indemnizații și recompense din profitul societății. Tot ei au decis că „performanțele” sub conducerea lui Dermenji justifică prelungirea mandatului acestuia cu încă cinci ani la conducerea Loteriei, fără organizarea unui nou concurs.

ONE TV i-a solicitat explicații lui Dermenji, inclusiv cu privire la remunerația sa și la prelungirea mandatului, însă acesta nu a oferit răspunsuri. La rândul său, APP a refuzat să ofere procesele-verbale privind prelungirea mandatului, invocând caracterul confidențial al informațiilor.