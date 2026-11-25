Dinu Plîngău a menționat că procesul de vetting a pornit de la o intenție bună, pe care a susținut-o, însă tergiversarea acestuia riscă să îndepărteze sistemul de obiectivele inițiale. „Intenția vettingului a fost bună și am susținut-o. Scopul inițial a fost să purifice puțin sistemul și să restabilească încrederea în justiție. Faptul că s-a tergiversat și au apărut scandaluri este un lucru firesc, care are loc în orice proces. Dar această lungire a timpului nu ajută”, a declarat deputatul PAS în cadrul emisiunii „Rezoomat”, de la Realitatea TV.

Parlamentarul a menționat că intenția de a extinde vettingul și asupra judecătorilor instanțelor de fond arată că neîncrederea în sistemul judecătoresc persistă atât în rândul guvernării, cât și în societate.

„Se dorește extinderea vettingului și asupra judecătorilor primelor instanțe. Asta are loc pentru că sentimentul de neîncredere în justiție persistă în ochii reprezentanților guvernării. În plus, credibilitatea justiției în fața cetățenilor este redusă”, a explicat deputatul.

Dinu Plîngău a explicat că evaluarea externă nu poate garanta, integritatea magistraților și nici nu rezolvă problemele cu care se confruntă sistemul. „Vettingul nu garantează că judecătorii nu vor recurge la măsuri de corupție. Acum sistemul are alte probleme cronice. Lipsa de cadre, dosare prea multe, timpi extinși de așteptare”, a mai spus Dinu Plîngău.

Ministerul Justiției propune extinderea cu un an a termenului general pentru desfășurarea evaluării externe. Potrivit proiectului, din cele 528 de posturi de judecător, 349 sunt ocupate, iar 264 de magistrați din instanțele de fond nu au trecut până în prezent printr-un filtru extraordinar de integritate.