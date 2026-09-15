Dinu Plîngău: Problema companiilor de stat nu e doar cu salariile, ci și cu bonusurile

Președintele comisiei, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dinu Plîngău, spune că salariile în majoritatea companiilor de stat nu sunt neapărat mari, însă veniturile suplimentare pot ridica semnificativ câștigurile unor administratori și membri ai consiliilor, transmite IPN.

„Diferența și problema este în abuzul la remunerațiile suplimentare, premii și numărul de locuri în care activează o persoană. Respectiv, la un salariu de vreo 60 de mii de lei lunar, chiar și trei prime anuale în mărime de un salariu ar face un venit suplimentar de 180 de mii de lei”, a explicat Dinu Plîngău.

Deputatul spune că nu susține reducerea nejustificată a veniturilor managerilor companiilor mari, deoarece specialiștii cu experiență trebuie atrași prin salarii corespunzătoare. În același timp, Comisia pregătește modificări legislative pentru a limita risipa și eventualele abuzuri și propune ca lista administratorilor și membrilor consiliilor, precum și veniturile acestora, să fie făcute publice. De asemenea, administratorii ar putea fi obligați să depună anual declarații de avere.

O altă problemă identificată de comisie este cu sutele de întreprinderi de stat care, potrivit lui Dinu Plîngău, nu sunt gestionate efectiv. Unele există doar pe hârtie, în timp ce altele dețin terenuri și clădiri, inclusiv în Chișinău, care nu sunt înregistrate sau care au o situație patrimonială neclară. Deputatul a menționat în acest sens întreprinderile „Aroma” și „Pedagogul”.

Comisia a identificat probleme și în domeniul achizițiilor și contractelor încheiate de întreprinderile de stat. Potrivit lui Dinu Plîngău, există situații în care achizițiile sunt făcute fără licitații sau când aceiași participanți câștigă în mod repetat contracte. „La acest aspect avem mai multe controale care au depistat procese ilegale, dar totul se oprește la Procuratură și Judecătorie”, a adăugat șeful comisiei.

În perioada următoare, comisia intenționează să propună radierea întreprinderilor care există doar formal, inventarierea companiilor care dețin sau ar putea deține proprietăți și o reformă a Agenției Proprietății Publice. Totodată, deputații vor să introducă reguli mai stricte privind transparența și declararea averilor de către managerii companiilor de stat. Comisia și-a prelungit activitatea pentru a examina și alte cazuri concrete, urmând ca marți să fie audiată situația de la „Vinăria Ialoveni”.

Comisia parlamentară de anchetă privind întreprinderile de stat are mandat până la începutul lunii octombrie.