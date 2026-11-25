Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că experiența lui Nicolae Strulea în domeniul protecției mediului și în administrația publică centrală va contribui la continuarea reformei Agenției „Moldsilva”.

Nicolae Strulea este licențiat în drept. Anterior, a activat la Agenția Servicii Publice, unde a condus Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto. În 2024, a fost angajat la Agenția de Mediu, în funcția de șef al Direcției implementare politici de mediu, iar ulterior a devenit director adjunct al instituției.

Funcția de director al Agenției „Moldsilva” a rămas vacantă după demisia lui Nicolae Munteanu, în luna septembrie.