Directorul Energocom: Creșterea prețului de achiziție a gazului impune ajustarea tarifului

Directorul Energocom a precizat că principalul motiv pentru solicitarea unei noi ajustări a tarifului este creșterea cotațiilor de pe bursele internaționale. „În tariful care a intrat în vigoare pe 1 septembrie, prețul de achiziție este de 56,25 euro pentru un MW. Astăzi avem o creștere de peste 70 de euro pentru un MW/h. Astăzi bursa s-a închis cu 73 euro pentru un MW. Respectiv, acest decalaj urmează a fi acoperit. În caz contrar, riscăm să acumulăm mai multe devieri negative”, a explicat Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Potrivit lui, devierile negative acumulate de companie au ajuns deja la 180 de milioane de lei. Tariful stabilit anterior, intrat în vigoare în septembrie, urma să acopere devierile care la acel moment se ridicau la 106 milioane de lei.

Șeful Energocom afirmă că înțelege impactul unei noi majorări asupra consumatorilor, însă susține că ajustarea tarifului este necesară pentru a evita acumularea unor noi datorii. „Realitatea ne arată că trebuie să facem acest pas. Înțeleg, este unul dureros pentru consumatori, dar este o realitate”, a mai spus directorul Energocom.

Dacă ANRE va aproba tariful solicitat de Energocom, prețul gazului ar putea ajunge la 26,25 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus.