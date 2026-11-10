Directorul SIS avertizează asupra intensificării acțiunilor Rusiei înaintea următoarele scrutine din R. Moldova

„Ne așteaptă iarăși trei ani electorali, noi vedem de pe acum cât de mult se pregătește și își intensifică acțiunile Federația Rusă. Avem alegerile într-o regiune a Republicii Moldova unde deja vedem acțiuni foarte interesante, nu intrăm în detaliile respective, se întâmplă la zi”, a declarat directorul SIS, Alexandru Musteața, pe 9 noiembrie, la Conferința Anuală privind Extinderea Uniunii Europene, desfășurată la Chișinău.

Potrivit șefului SIS, progresele înregistrate în consolidarea securității naționale nu înseamnă că amenințările au dispărut. Instituțiile responsabile trebuie să continue eforturile de prevenire și contracarare a riscurilor, în cooperare cu partenerii europeni, a spus Musteața, citat de radiomoldova.md.

„Lupta aceasta nu se termină. Deci faptul că Republica Moldova a prezentat niște rezultate foarte bune pe domeniul de securitate și apărare nu înseamnă că gata, trebuie să ne oprim. Acesta e un proces continuu și toate structurile din Republica Moldova din domeniul respectiv sunt foarte active, își fac munca, coordonează de fiecare dată activitatea ce poate fi coordonată cu instituțiile europene”, a precizat directorul SIS.

Cooperarea cu serviciile de informații europene s-a intensificat în ultimii ani, inclusiv prin schimburi de informații și participarea la operațiuni comune.

Alexandru Musteața a explicat că aceste progrese au fost posibile și datorită reformei SIS, inițiate în 2022, care a urmărit reorganizarea instituției și modernizarea cadrului legislativ.

„Suntem un partener activ al centrului de intelligence al Uniunii Europene - INTCEN, cu care lucrăm foarte apropiat. S-a văzut lucrul acesta atât prin informațiile publicate de către SIS pe parcursul acestor ani, cât și în diferite acțiuni și operațiuni comune care nu sunt publice”, a declarat Musteața.

Potrivit directorului SIS, Republica Moldova nu mai este doar un beneficiar al securității regionale, ci contribuie activ la consolidarea acesteia.

Această evoluție se datorează inclusiv capacității instituțiilor naționale de a identifica din timp amenințările și de a lua măsuri pentru prevenirea și contracararea lor, spune șeful SIS.

„Astăzi, pot să spun cu toată încrederea și lumea a văzut lucrul respectiv - Republica Moldova este și un generator de securitate în regiune atât pe domeniul de intelligence, ceea ce înseamnă cunoașterea prealabilă, preventivă a multor riscuri și acțiuni pentru destructurarea sau prevenirea acestor riscuri, cât și pe partea de apărare, vedem și acolo foarte multe schimbări”, a declarat Alexandru Musteața.

Precizăm că declarațiile șefului SIS vin la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a afirmat că se așteaptă la noi tentative ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova.

Moscova ar urmări să creeze tensiuni interne pentru a îngreuna procesul de aderare a țării la Uniunea Europeană, a declarat Maia Sandu pe 6 noiembrie, după ședința Consiliului Național de Securitate.

Ingerințele rusești în procesele electorale au fost documentate anterior de SIS. Într-un raport prezentat Parlamentului în decembrie 2024, instituția a arătat că la Moscova a fost creat un centru de comandă pentru compromiterea alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din toamna acelui an. Potrivit SIS, operațiunile ar fi fost coordonate prin intermediul unei rețele conduse de Ilan Șor, care beneficia de resurse financiare, mediatice și logistice.

Și alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost afectate de ingerințe externe. În raportul final publicat în februarie 2026, observatorii OSCE au semnalat cazuri de finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare.

În evaluarea preliminară a scrutinului, misiunea internațională a indicat Rusia drept sursă a unor amenințări hibride de amploare.