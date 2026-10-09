Directorul SIS: Rusia a pierdut capacitatea de a stabili regulile și a controla alegerile în Găgăuzia

Potrivit șefului SIS, această schimbare a devenit posibilă în urma unei decizii a Curții Constituționale, care a clarificat aplicarea legislației electorale naționale în Găgăuzia și rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea alegerilor.

”Cel mai important lucru este că Rusia a pierdut unul dintre instrumentele principale de influență, în special în Găgăuzia. Este vorba despre capacitatea de a stabili regulile și a controla alegerile”, a declarat Alexandru Musteață.

Directorul SIS a explicat că, în urma deciziei Curții Constituționale, procesul electoral din autonomie trebuie să se desfășoare potrivit acelorași standarde și prevederi legale care se aplică alegerilor la nivel național.

”Acum, după decizia Curții Constituționale, a fost clarificat faptul că se aplică legislația națională și alegerile sunt organizate de Comisia Electorală Centrală, în concordanță cu legislația națională”, a precizat șeful SIS.

Astfel, potrivit lui Musteață, regulile și standardele electorale aplicate în restul Republicii Moldova sunt valabile și în autonomia găgăuză, ceea ce limitează posibilitățile de influențare a procesului electoral prin mecanisme locale.

Referindu-se la instrumentele utilizate în cadrul proceselor de influență, directorul SIS a menționat și criptomonedele, subliniind însă că acestea reprezintă doar unul dintre elementele problemei.

”Procesul este în desfășurare”, a declarat Musteață, precizând că utilizarea criptomonedelor constituie un element important, dar nu singurul.

Declarațiile șefului SIS evidențiază importanța aplicării unui cadru electoral unitar în Republica Moldova, inclusiv în Găgăuzia, în contextul eforturilor de limitare a influenței ruse asupra proceselor democratice.