Potrivit publicației, acesta a făcut acest lucru după ce a criticat atacurile Kievului asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei. Totodată, Colby a refuzat să asculte raportul secret al ministrului apărării din Ucraina, Evgheni Khmara, scrie The Telegraph citat de Digi24.ro.

În intervenția sa, reprezentantul Pentagonului a subliniat că atacurile ucrainene de lungă distanță asupra infrastructurii civile din interiorul Rusiei nu contribuie la oprirea ofensivei armatei ruse pe linia frontului. Potrivit acestuia, aceste atacuri sunt „spectaculoase”, dar nu sunt „eficiente”. Mai mult, astfel de acțiuni ale Kievului „nu au făcut decât să consolideze disponibilitatea Kremlinului de a escalada conflictul”, a subliniat Colby. Declarația i-a nedumerit pe oficialii germani, britanici și alți oficiali europeni prezenți la întâlnire, deoarece aceștia consideră că atacurile sunt eficiente din punct de vedere militar și destabilizează regimul lui Vladimir Putin, scrie The Telegraph.

Potrivit surselor publicației, comportamentul reprezentantului Pentagonului a stârnit temeri cu privire la faptul că administrația președintelui SUA, Donald Trump, s-a aliat, de fapt, cu Rusia, în detrimentul Ucrainei și al aliaților săi europeni. Până la sfârșitul ședinței Grupului de contact, Washingtonul a fost reprezentat de Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO.

Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat atacurile asupra obiectivelor din Rusia în 2026. Țintele atacurilor au fost, pe lângă infrastructura militară, rafinăriile de petrol și industria petrolieră, depozitele platformelor de comerț electronic, centralele electrice, căile ferate și infrastructura de transport.

Pe 16 noiembrie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat interceptarea în spațiul aerian al țării a aproape 2.100 de drone ucrainene, ceea ce a reprezentat cel mai amplu atac aerian din ultima zi.

În același timp, președintele SUA, Donald Trump, a criticat anterior Kievul pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, subliniind că acestea duc la un deficit de motorină pe piețele mondiale și americane. În Ucraina, între timp, atacurile asupra infrastructurii rusești au fost justificate prin intenția de a submina economia țării și de a priva Moscova de resursele necesare pentru continuarea războiului.