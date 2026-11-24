Potrivit autorităților, dezvoltarea etapizată a industriei militare naționale, implicit fabricarea armamentului și muniției, devine importantă pentru Republica Moldova din raționamente, precum securitatea și economia națională.

Astfel, proiectul stabilește un cadrul complex de reglementare a industriei militare în Republica Moldova, structurat pe nouă capitole.

Conform documentului:

MDED va coordona politicile și cooperarea interinstituțională;

Ministerul Apărării va formula cerințele tehnice și operaționale și va efectua evaluările de specialitate;

SIS va evalua riscurile de securitate;

MAI va interveni în limitele competențelor sale privind securitatea fizică, prevenirea incendiilor și circulația ilicită a produselor militare.

Autoritatea emitentă, care urmează a fi desemnată, va administra procedurile permisive și componenta operațională a Registrului.

„Instituirea Comisiei interinstituționale va crea un mecanism de examinare comună a dosarelor, evitând adoptarea unor decizii exclusiv pe baza unui singur tip de evaluare. Pentru aplicarea efectivă vor fi necesare proceduri de schimb securizat de date, personal cu expertiză tehnică și juridică, acces controlat la informațiile cu regim special și mecanisme de coordonare a inspecțiilor și controalelor, astfel încât să nu fie solicitate repetat aceleași informații”, se arată în document.

Autoritățile intenționează ca proiectul de lege, ce urmează să fie examinat și aprobat de Guvern și Parlament, să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.