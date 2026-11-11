DOC // Guvernul va examina, joi, ratificarea acordului de cooperare tehnico-militară cu Ucraina

Acordul urmărește consolidarea capacităților defensive ale celor două state prin schimburi de informații tehnice și științifice, experiență profesională și transfer de tehnologii. Cooperarea va fi coordonată, în principal, de ministerele apărării de la Chișinău și Kiev.

Printre domeniile prevăzute se numără modernizarea, repararea și întreținerea tehnicii militare și a armamentului, dezvoltarea sistemelor de comunicații, protecția infrastructurii critice și instruirea specialiștilor. Documentul permite inclusiv desfășurarea unor proiecte comune de cercetare și dezvoltare a producției militare, precum și testarea și evaluarea echipamentelor.

O atenție aparte este acordată tehnologiilor de supraveghere și protecție a spațiului aerian, dar și dezvoltării capacităților de apărare cibernetică. Cele două state ar putea face schimb de experiență în domeniul achizițiilor militare și al utilizării tehnologiilor moderne.

Acordul prevede și posibilitatea acordării de asistență și donații de echipamente neletale, inclusiv ambulanțe, autospeciale și drone sau quadcoptere necombatante. Cooperarea ar putea include, de asemenea, activități de pregătire profesională, stagii, seminare și schimburi de experiență între specialiștii din domeniul apărării.

Potrivit notei de argumentare, implementarea acordului ar putea contribui și la dezvoltarea industriei cu dublă utilizare, civilă și militară, în domenii precum tehnologia informației, securitatea cibernetică, comunicațiile, dronele și sistemele automatizate.

Acordul exclude participarea la operațiuni militare

Documentul stabilește expres limitele cooperării, pentru a nu afecta statutul de neutralitate al Republicii Moldova.

Astfel, activitățile desfășurate în baza acordului nu vor putea contribui, direct sau indirect, la operațiuni militare într-un conflict armat. Rezultatele cooperării nu vor putea fi utilizate în scopuri militare operative sau ofensive, iar documentul nu permite dislocarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, fiecare proiect comun va necesita aprobarea prealabilă a autorităților competente din ambele state, în urma unei evaluări a riscurilor pentru securitatea națională.

Acordul conține și prevederi privind protejarea informațiilor clasificate și a proprietății intelectuale. Niciuna dintre părți nu va putea transmite unor state terțe tehnologii sau documentație tehnică obținute în cadrul cooperării fără acordul scris al celeilalte părți.

Acordul, încheiat pentru cinci ani

Documentul este prevăzut pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii automate pentru intervale succesive de aceeași durată. În cazul apariției unor amenințări la adresa securității naționale, suveranității sau neutralității, părțile vor putea iniția suspendarea acordului.

Cheltuielile pentru implementarea acestuia vor fi acoperite din bugetul Ministerului Apărării, în limita alocațiilor aprobate anual. Proiectul nu indică o sumă concretă necesară pentru desfășurarea activităților comune.

După aprobarea de către Guvern, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru ratificare. Acordul va intra în vigoare după finalizarea procedurilor interne de către ambele state și transmiterea notificărilor oficiale pe cale diplomatică.

Potrivit notei de argumentare, inițiativa încheierii acordului a aparținut Ucrainei. Cele două state cooperează în domeniul apărării în baza unui acord semnat încă la 19 februarie 1993, însă noul document urmărește extinderea colaborării în domeniul tehnico-militar, inclusiv prin schimburi de tehnologii și expertiză.