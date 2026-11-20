Amintim că Igor Gorgan a atacat în judecată Președinția după ce Maia Sandu, în iunie 2024, i-a retras medalia „Meritul Militar” și ordinul „Credința Patriei”.

De precizat că Gorgan a rămas fără distincții după ce a fost acuzat că ar fi colaborat cu serviciile de informații militare ruse. Investigații jurnalistice susțin că fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale îi raporta regulat colonelului GRU, Alexei Makarov, despre situația din R. Moldova.

Gorgan a devenit șef al Marelui Stat Major în 2013, dar a fost demis în 2015 la inițiativa ministrului apărării de atunci, Anatol Șalaru, care îl suspecta de spionaj în favoarea Rusiei. În 2019, Gorgan a revenit în funcție, fiind numit de președintele Igor Dodon, însă în 2021 președintele Maia Sandu l-a demis din nou, la propunerea ministrului apărării, Anatolie Nosatîi.