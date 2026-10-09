DOC // R. Moldova mai câștigă câțiva membri ai trupei Bi-2. Maia Sandu a semnat decretul

Potrivit reprezentanților trupei, este vorba despre inginerii echipei, „oameni fără care este imposibil de imaginat sunetul trupei Bi-2”.

„Moldova este o țară care, asemenea trupei noastre, a ales libertatea. Acest lucru ne este foarte apropiat, atât în viață, cât și în muzică. Iar moldovenii sunt oameni generoși. Vii aici în calitate de oaspete, iar pleci conațional. Este o bucurie și o onoare enormă pentru noi. Îi felicităm pe colegii și prietenii noștri pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova”, se arată în mesajul reprezentanților trupei, publicat pe rețele sociale.

Amintim că, și acum doi ani președintele Maia Sandu a acordat cetățenia R. Moldova pentru unii membri ai trupei Bi-2. Este vorba despre chitaristului Maxim Andriușcenko, producătorului formației, Alexei Levcenko, precum și membrilor familiilor lor.