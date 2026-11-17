Astfel, pentru anul viitor, autoritățile au propus aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie în mărime de 18 800 lei, față de 17 400 cât este la moment.

De menționat că, salariul mediu lunar pe economie, prognozat, reprezintă drept indicator de referință la stabilirea plafonului bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale și al venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor IT, precum și la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor, pentru sumele care depășesc cuantumul salariului mediu lunar pe economie.

La fel, acest indicator este utilizat la determinarea valorii pagubei cauzate prin săvârșirea unor infracțiuni, a cuantumului daunelor aduse drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, precum și a valorii prejudiciului care a determinat evaziunea fiscală a întreprinderilor și instituțiilor.

Totodată, MMPS a propus ca cuantumul salariului minim pentru anul 2027 să fie de 7 000 lei/lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 41,42 lei/oră.

Potrivit autorităților, cuantumul propus de 7 000 lei reprezintă 40,2% din salariul mediu prognozat pentru anul 2026 și 80,5% din valoarea de referință, față de 39,1% și, respectiv, 78,3% în cazul salariului minim stabilit pentru anul 2026, raportat la prognoza pentru anul 2025.