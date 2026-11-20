Potrivit reprezentanților OSCE, situația celor doi a fost monitorizată permanent, aceștia fiind vizitați periodic la locul de detenție de reprezentanții Misiunii.

OSCE precizează că vizitează în mod regulat persoanele aflate în detenție, în cadrul activității sale privind cazurile individuale semnalate de ambele părți, și pledează pentru respectarea drepturilor persoanelor reținute, în special a dreptului la îngrijiri medicale adecvate.

De menționat că Vasiltov și Zaharov au fost reținuți de regimul separatist în anul 2024. În ceea ce privește situația lui Oleg Zaharov, învinuit de trafic de droguri, acesta a fost reținut în luna ianuarie în timp ce se afla la medic în Tiraspol. Atunci când a fost reținut, milițienii transnistreni nu au găsit la el droguri. Totuși, peste câteva ore de la reținere, în timp ce era deja în arest, milițienii au anunțat că au depistat asupra acestuia substanțe interzise.